Хи Сирен: Мусоросжигательный завод в Бишкеке будет запущен к концу декабря

- Назгуль Абдыразакова
Китайское посольство в Кыргызстане организовало пресс-тур для СМИ на строящийся мусоросжигательный завод в Бишкеке. Журналисты смогли своими глазами увидеть, как реализуется проект, который обещает стать первым подобным предприятием не только в Кыргызстане, но и во всей Центральной Азии.

Заместитель директора завода Хи Сирен сообщил, что 3 марта 2024 года был подписан меморандум о строительстве, а уже 27 марта стартовали работы. Общий объём инвестиций составил 95 млн долларов. По его словам, к концу декабря этого года объект будет запущен: пройдут испытания оборудования и начнётся выработка электроэнергии.

"Наш завод сможет ежедневно сжигать до 1000 тонн твёрдых бытовых отходов, - отметил Хи Сирен. - Это почти весь объём мусора, который каждый день вывозится из Бишкека. При этом мы будем производить около 400–500 тысяч киловатт-часов электроэнергии в сутки и более 1 миллиона киловатт-часов в год. Вся эта энергия будет продаваться в энергосистему Кыргызстана. Для этого мы заключили договор с Министерством энергетики и НЭСК".

По его словам, на первом этапе на заводе будут работать около 80 сотрудников, половина из которых - граждане Кыргызстана.

"Так как пока местные специалисты не обладают нужными навыками, мы привлекаем специалистов из Китая. Но в будущем, когда технологии будут полностью переданы, до 70 процентов коллектива составят кыргызстанцы. Зарплаты на заводе будут выше средней по стране", - сказал он.

Особое внимание Хи Сирен уделил экологическому эффекту:

"Сегодня Бишкек часто сталкивается со смогом, и одна из причин - открытое сжигание мусора. Раньше отходы просто поджигали, и дым наносил вред людям, которые живут рядом. В дальнейшем таких проблем не будет. Наш завод оснащается современными фильтрами и системами очистки, которые позволят минимизировать выбросы. Мы хотим, чтобы Бишкек дышал чистым воздухом".

Он добавил, что старый полигон твёрдых отходов переработать невозможно: мусор там перемешался с землёй и грязью. "Эта территория будет рекультивирована - мы планируем озеленение", - сказал он.

Общая площадь нового предприятия составляет 12,5 га, из которых 6,5 га занимает основное производство. "Если объём мусора будет расти, мы готовы построить второй завод", - подчеркнул Хи Сирен.

Компания-инвестор берёт на себя и социальные обязательства: строительство подъездной дороги длиной более 200 метров и контроль за безопасной утилизацией загрязнённых стоков, чтобы предотвратить попадание токсинов в почву и грунтовые воды.

"Мы строим завод не только ради энергии, но и ради здоровья. Бишкек должен избавиться от смога, и наш проект - первый шаг в этом направлении", - резюмировал Хи Сирен.


