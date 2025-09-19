Погода
$ 87.30 - 87.73
€ 101.90 - 102.85

Чимаев разгромил дю Плесси и стал чемпионом UFC

147  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Хамзат Чимаев, выступающий под флагом ОАЭ, одержал уверенную победу над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси в главном бою турнира UFC 319. Бой завершился единогласным решением судей - 50-44, 50-44, 50-44.

31-летний Чимаев доминировал весь поединок: проводил тейкдауны, контролировал соперника в партере и установил новый рекорд UFC, нанеся 529 точных ударов. Прежний рекорд (447) принадлежал Максу Холлоуэю.

Эта победа стала 15-й в профессиональной карьере непобеждённого Чимаева и принесла ему чемпионский титул. Дю Плесси, на счету которого 23 победы, потерпел третье поражение.

После боя Чимаев извинился перед главой UFC Дэйной Уайтом за то, что не смог завершить поединок досрочно. Южноафриканец дю Плесси признал его превосходство, а экс-чемпион Деметриус Джонсон встал на защиту Чимаева, призвав фанатов "просто выключить телевизор", если им не нравится борьба.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450757
Теги:
смешанные бои
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  