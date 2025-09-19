Чимаев разгромил дю Плесси и стал чемпионом UFC

Хамзат Чимаев, выступающий под флагом ОАЭ, одержал уверенную победу над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси в главном бою турнира UFC 319. Бой завершился единогласным решением судей - 50-44, 50-44, 50-44.

31-летний Чимаев доминировал весь поединок: проводил тейкдауны, контролировал соперника в партере и установил новый рекорд UFC, нанеся 529 точных ударов. Прежний рекорд (447) принадлежал Максу Холлоуэю.

Эта победа стала 15-й в профессиональной карьере непобеждённого Чимаева и принесла ему чемпионский титул. Дю Плесси, на счету которого 23 победы, потерпел третье поражение.

После боя Чимаев извинился перед главой UFC Дэйной Уайтом за то, что не смог завершить поединок досрочно. Южноафриканец дю Плесси признал его превосходство, а экс-чемпион Деметриус Джонсон встал на защиту Чимаева, призвав фанатов "просто выключить телевизор", если им не нравится борьба.