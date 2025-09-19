Погода
$ 87.30 - 87.73
€ 101.90 - 102.85

В Бишкеке пройдет забег Bishkek Snow Leopard Run 2025

209  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

21 сентября 2025 года на главной площади столицы - "Ала-Тоо" - состоится международный благотворительный марафон Bishkek Snow Leopard Run 2025 empowered by Visa.

Это спортивное событие проводится ежегодно уже в шестой раз и является неотъемлемой традицией города. Организатором выступает Общественное объединение Nomad Sport.

Маршрут забега пройдет по центральным улицам Бишкека: по проспекту Чуй, улице Ю. Абдрахманова, проспекту Ч. Айтматова и другим ключевым локациям.

Основная стартовая зона расположена на площади "Ала-Тоо".

Забег на 5 км стартует у кинотеатра "Манас" (пр. Чынгыза Айтматова, 47а).

Дистанции

• 5 км

• 14 км

• 21,1 км (полумарафон)

• 42,2 км (марафон)

• Детский старт Kulikov Kid"s Run: 100 м, 300 м, 500 м и 1 км

Время старта (21 сентября 2025 г.)

• 07:00 - марафон 42,2 км

• 07:05 - полумарафон 21,1 км

• 07:10 - дистанция 14 км

• 09:00 - дистанция 5 км

• 11:00 - Kulikov Kid"s Run

• 10:00–14:30 - церемония награждения и розыгрыш подарков

• 15:00 - официальное завершение мероприятия

Перекрытие улиц

Для безопасности участников 21 сентября с 06:30 до 13:00 движение транспорта будет ограничено на следующих участках:

1. пр. Чуй (от пр. Манаса до ул. Ю. Абдрахманова)

2. ул. Абдрахманова (от пр. Чуй до ул. Иманалиева)

3. ул. Иманалиева (от ул. Ю. Абдрахманова до пр. Ч. Айтматова)

4. ул. Масалиева (от ул. Ю. Абдрахманова до пр. Ч. Айтматова, северная сторона)

5. пр. Ч. Айтматова (от ул. Иманалиева до пр. Чуй)


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450758
Теги:
марафон, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  