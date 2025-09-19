В Бишкеке пройдет забег Bishkek Snow Leopard Run 2025

21 сентября 2025 года на главной площади столицы - "Ала-Тоо" - состоится международный благотворительный марафон Bishkek Snow Leopard Run 2025 empowered by Visa.

Это спортивное событие проводится ежегодно уже в шестой раз и является неотъемлемой традицией города. Организатором выступает Общественное объединение Nomad Sport.

Маршрут забега пройдет по центральным улицам Бишкека: по проспекту Чуй, улице Ю. Абдрахманова, проспекту Ч. Айтматова и другим ключевым локациям.

Основная стартовая зона расположена на площади "Ала-Тоо".

Забег на 5 км стартует у кинотеатра "Манас" (пр. Чынгыза Айтматова, 47а).

Дистанции

• 5 км

• 14 км

• 21,1 км (полумарафон)

• 42,2 км (марафон)

• Детский старт Kulikov Kid"s Run: 100 м, 300 м, 500 м и 1 км

Время старта (21 сентября 2025 г.)

• 07:00 - марафон 42,2 км

• 07:05 - полумарафон 21,1 км

• 07:10 - дистанция 14 км

• 09:00 - дистанция 5 км

• 11:00 - Kulikov Kid"s Run

• 10:00–14:30 - церемония награждения и розыгрыш подарков

• 15:00 - официальное завершение мероприятия

Перекрытие улиц

Для безопасности участников 21 сентября с 06:30 до 13:00 движение транспорта будет ограничено на следующих участках:

1. пр. Чуй (от пр. Манаса до ул. Ю. Абдрахманова)

2. ул. Абдрахманова (от пр. Чуй до ул. Иманалиева)

3. ул. Иманалиева (от ул. Ю. Абдрахманова до пр. Ч. Айтматова)

4. ул. Масалиева (от ул. Ю. Абдрахманова до пр. Ч. Айтматова, северная сторона)

5. пр. Ч. Айтматова (от ул. Иманалиева до пр. Чуй)