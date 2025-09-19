Погода
"Starlink для КР несет в себе серьезные политические и экономические риски"

- Карыпбай кызы Толгонай
Политолог Бакыт Бакетаев считает, что проект Starlink, разработанный компанией SpaceX под руководством Илона Маска, представляет собой технологический прорыв, способный обеспечить доступ к информации даже в самых отдалённых ущельях наших гор. Однако, по его словам, внедрение этой системы в развивающихся странах, особенно в Центральной Азии, несет в себе серьезные политические, экономические и социальные риски.

"Альтернатива государственному и контролируемому интернету открывает возможности для различных деструктивных сил. Спутниковая сеть может быть использована для обеспечения коррупционных и преступных сделок, реализации мошеннических схем, продвижения чуждых идеологических и политических ценностей, а также для бесконтрольного получения разведывательной информации в реальном времени. Фактически, Starlink способен создать "зоны информационной свободы", позволяя обходить государственные органы. В такой перспективе Илон Маск выглядит не просто как предприниматель, а как потенциальный хозяин всей Планеты Земля", – говорит эксперт.

Кыргызстан - страна с высоким уровнем политической волатильности

Бакетаев напоминает, что за последние два десятилетия в Кыргызстане произошло три смены власти с элементами уличной революции – в 2005, 2010 и 2020 годах.

"В таких условиях доступ к неконтролируемой спутниковой связи, особенно в критические периоды, может превратиться в инструмент координации массовых беспорядков и "цветных революций", минуя существующие законы и институты", – отмечает политолог.

По его словам, в условиях слабой кибербезопасности и отсутствия полноценного цифрового суверенитета использование Starlink создает реальные угрозы.

"Мы должны учитывать, что оппозиционные силы и политики, находящиеся за рубежом, могут использовать спутниковую сеть для агитации и координации действий. К этому добавляются коррупционные бизнес-группы и криминальные структуры. Несмотря на успехи правоохранительных органов в борьбе с теневой экономикой, "спящие" ячейки могут активизироваться, оживить схемы по отмыванию денег через криптовалюту и уйти от контроля ГКНБ и МВД", – подчеркивает Бакетаев.

Угроза терроризма и экстремизма

Особую опасность политолог видит в том, что на юге Кыргызстана сохраняются регионы, уязвимые к радикализации – Баткенская, Ошская и Джалал-Абадская области.

"Спутниковый интернет может стать удобным инструментом для вербовки молодежи через радикальные ресурсы, обеспечить каналы связи между экстремистами внутри страны и за её пределами, а также превратиться в платформу для скрытых ячеек запрещённых организаций", – поясняет эксперт.

Цифровой суверенитет под угрозой

"Кыргызстан, как и многие постсоветские республики, только начинает формировать правовую базу в области цифрового регулирования. Если мы внедрим Starlink без подготовки, это будет означать потерю монополии государства на связь, невозможность контроля за контентом и рост зависимости от внешнего поставщика услуг, неподотчётного нашим законам", – считает Бакетаев.

Между прогрессом и хаосом

По словам политолога, для развитых демократий с высоким уровнем правовой культуры Starlink может стать окном возможностей. Но для Кыргызстана, где демократия все еще находится в стадии становления, правовые институты слабы, а политические элиты продолжают внутреннюю борьбу, это потенциально опасный прецедент.

"Внедрение Starlink создаст лазейки для внешнего вмешательства, усилит оппозиционные и радикальные настроения и увеличит риски дестабилизации. Как справедливо писал Платон: "Свобода без порядка - это не свобода, а начало хаоса"", – подчёркивает эксперт.

"Сегодня, когда космос буквально стучится в каждую юрту, Кыргызстану важно принять осознанное и суверенное решение - с кем идти в будущее и на каких условиях", – резюмировал Бакыт Бакетаев.


