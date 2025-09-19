В Бишкеке судебный исполнитель задержан с поличным при получении взятки

ГКНБ с поличным при получении 35 тысяч сомов задержан судебный исполнитель Первомайской службы судебных исполнителей Бишкека.

По данным ведомства, капитан юстиции Дж.А.М. вымогал деньги у гражданина за решение вопроса по алиментам. Задержание прошло в рамках следственно-оперативных мероприятий.

В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело. Сейчас идёт следствие, спецслужба проверяет иные эпизоды его противоправной деятельности.

В ГКНБ подчеркнули, что любые проявления коррупции, в том числе в сфере социальной защиты населения, будут жестко пресекаться.