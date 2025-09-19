Погода
$ 87.30 - 87.73
€ 101.90 - 102.85

ГКНБ арестован замглавы Департамента физкультуры и спорта

75  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР установлена коррупционная схема при осуществлении государственных закупов со стороны руководителей Департамента физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, заместитель директора Департамента Т.С.С. и начальник финансового отдела госзакупок А.Р.Д. в 2023 году до официального создания учреждения "Кыргызский центр спортивно-оздоровительной медицины", инициировали процедуры закупки медоборудования.

В целях осуществления корыстных замыслов и незаконного материального обогащения должностные лица привлекли аффилированную фирму ОсОО "Ф" для приобретения медоборудования на сумму 30 млн. сомов, где в сговоре изменили перечень и наименования оборудований с завышением цен, которые не соответствуют требуемым стандартам.

В результате коррупционной схемы ущерб бюджету государства составил более 10 млн. сомов только по разнице завышенных цен. При этом, часть приобретенных расходных материалов и реагентов просрочена и утратила потребительские свойства.

В рамках уголовного дела по ст.337 ч.2 УК КР заключены под стражу заместитель директора Департамента Т.С.С., 1979 г.р., начальник финансового отдела госзакупок А.Р.Д., 1983 г.р. и директор ОсОО "Ф" Т.Н.А., 1978 г.р.

ГКНБ КР продолжаются соответствующие следственные мероприятия по установлению других причастных должностных лиц к данным коррупционным действиям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450761
Теги:
ГКНБ, задержание, спорт
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  