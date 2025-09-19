ГКНБ арестован замглавы Департамента физкультуры и спорта

ГКНБ КР установлена коррупционная схема при осуществлении государственных закупов со стороны руководителей Департамента физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, заместитель директора Департамента Т.С.С. и начальник финансового отдела госзакупок А.Р.Д. в 2023 году до официального создания учреждения "Кыргызский центр спортивно-оздоровительной медицины", инициировали процедуры закупки медоборудования.

В целях осуществления корыстных замыслов и незаконного материального обогащения должностные лица привлекли аффилированную фирму ОсОО "Ф" для приобретения медоборудования на сумму 30 млн. сомов, где в сговоре изменили перечень и наименования оборудований с завышением цен, которые не соответствуют требуемым стандартам.

В результате коррупционной схемы ущерб бюджету государства составил более 10 млн. сомов только по разнице завышенных цен. При этом, часть приобретенных расходных материалов и реагентов просрочена и утратила потребительские свойства.

В рамках уголовного дела по ст.337 ч.2 УК КР заключены под стражу заместитель директора Департамента Т.С.С., 1979 г.р., начальник финансового отдела госзакупок А.Р.Д., 1983 г.р. и директор ОсОО "Ф" Т.Н.А., 1978 г.р.

ГКНБ КР продолжаются соответствующие следственные мероприятия по установлению других причастных должностных лиц к данным коррупционным действиям.