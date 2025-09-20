Погода
Более половины медработников США планируют сменить работу в 2026 году

Согласно опросу Harris Poll, проведённому по заказу образовательной компании Strategic Education, более 55% работников здравоохранения в США намерены сменить работу или уже ищут новые возможности в 2026 году. В исследовании приняли участие 1504 специалиста первой линии и 304 работодателя.

Главные причины - выгорание, низкая удовлетворённость условиями труда и ощущение недооценённости: 84% опрошенных заявили, что не чувствуют признания со стороны работодателя. Лишь 20% уверены, что руководство заинтересовано в их долгосрочном профессиональном росте.

По данным Управления ресурсов и услуг здравоохранения США, к 2037 году стране может не хватать около 700 тысяч врачей и медсестёр, что делает ситуацию критической.

Эксперты отмечают, что удержание кадров напрямую связано с возможностями карьерного развития и образовательной поддержки. Более 60% работников заявили, что остались бы на нынешнем месте, если бы им предоставляли помощь в оплате обучения. Особенно важным этот фактор оказался для молодых специалистов - представителей поколений Z и миллениалов.

"Мы теряем сотрудников быстрее, чем когда-либо. Работать становится всё сложнее: пациенты стареют, хронических заболеваний больше, а персонала не хватает", - говорит Адель Уэбб, медсестра с 40-летним стажем.

По словам Дженнифер Мусил, глобального президента исследований в The Harris Poll, результаты опроса демонстрируют необходимость пересмотра подходов к поддержке медработников: "Чтобы система здравоохранения могла выдержать растущие нагрузки, критически важно создавать условия для удержания специалистов - от профессионального признания до образовательных программ".

