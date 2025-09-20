Погода
Минфин запустил проведение денежных аукционов на площадке КФБ

На фондовом рынке Кыргызской Республики произошло историческое событие - Министерство финансов запустило проведение денежных аукционов на площадке Кыргызской фондовой биржи, сообщает пресс-служба КФБ.

Данный шаг является важным элементом реализации дорожной карты развития фондового рынка Кыргызстана и направлен на формирование современной финансовой инфраструктуры страны.

Проведение денежных аукционов на КФБ позволит повысить прозрачность и эффективность аукционных процедур, укрепить доверие инвесторов к государственным инструментам, создать единый центр ликвидности, обеспечивающий равный доступ всех участников, и усилить инвестиционную привлекательность Биржи для будущих эмитентов.

Консолидация денежного рынка на КФБ - это важный и необходимый этап в развитии национального фондового рынка, обеспечивающий создание прочной основы для долгосрочного роста и интеграции финансовых инструментов.

17 сентября 2025 года на площадке КФБ состоялся первый аукцион по размещению средств из счёта смягчения в депозиты коммерческих банков на сумму 24 млрд сомов, из которых было успешно размещено 20,3 млрд сомов. Размещение проводилось со следующими сроками депозита:

• 12 месяцев: ставка от 10,05% до 12,2%

• 24 месяца: ставка от 11% до 12,7%

• 36 месяцев: ставка 13,1%

По председателя Совета Директоров КФБ Талантбека Омуралиева, запуск денежных аукционов Министерства финансов КР на площадке Кыргызской фондовой биржи - это стратегический шаг, формирующий основу для дальнейшего развития фондового рынка страны. Мы рассматриваем данную инициативу как важный элемент системной работы по укреплению доверия к финансовым инструментам и созданию новых возможностей для инвесторов и эмитентов.

Запуск аукционов рассматривается как один из ключевых этапов реализации дорожной карты развития фондового рынка, включающей расширение линейки инструментов, развитие инфраструктуры торгов и повышение уровня участия инвесторов.

Кыргызская фондовая биржа продолжит укреплять свою позицию в качестве центральной площадки для привлечения финансирования и инвестиций, содействуя устойчивому росту экономики Кыргызской Республики.


