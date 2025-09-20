Погода
В РК создано министерство искусственного интеллекта и цифрового развития

В Казахстане создано министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Новое ведомство создано путем реорганизации министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП). Функции и полномочия этого ведомства по инновационной деятельности будут переданы в министерство науки и высшего образования.

Правительству поручено обеспечить перераспределение штатной численности госорганов и подведомственных им организаций.

Президент Казахстана объявил о создании министерства искусственного интеллекта и цифрового развития в своем Послании народу 8 сентября. "Чтобы стать частью нового технологического уклада, потребуется перестроить всю систему государственного управления c многократным повышением ее прозрачности, эффективности, человекоцентричности. Поэтому считаю, что на базе действующего профильного министерства нужно образовать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое должен возглавить специалист в ранге заместителя премьер-министра", - заявил тогда Токаев, поставив перед правительством задачу обеспечить тотальное внедрение искусственного интеллекта для модернизации всех сфер экономики. В рамках этой инициативы планируется разработка единого концептуального документа "Digital Qazaqstan", который объединит все проекты в данной сфере в национальную стратегию.

Стоит отметить, что подобные ведомства есть не только в Казахстане. Первой страной, создавшей в 2017 году министерство по делам искусственного интеллекта, стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В самом Казахстане до настоящего момента действовал Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций.

Источник: Фергана


Теги:
Казахстан, информационные технологии
