Кыргызский "Номад" - в фаворитах "Интервидения"

Как только стало известно, кто будет представлять Кыргызстан на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025", известный российский певец и композитор, музыкальный продюсер Макс Фадеев на своей странице в соцсетях поделился впечатлениями и прогнозами.

Музыкальный специалист назвал тех, за кого будет болеть он лично и у кого, по его профессиональному мнению, есть все шансы на победу. Российского певца Шамана среди них нет.

"Ну – это Кыргызстан. Абсолютно музыкальный народ. Потрясающе поют, - так он высказался о песне "Жалгыз сага" в исполнении трио "Номад" (Бек Исраилов, Минжашар Мурзаев и Азат Раимбердиев). – Такая нюансировка тонкая, мелизматика очень точная, очень нежная… Когда я услышал её первый раз, у меня вот здесь ком… Я даже не могу говорить".

Понравились Фадееву также казахский певец Ернар Садирбаев (псевдоним Amre) и китайский исполнитель Ван Си, известный под псевдонимом Элвис Ван.

Певческое состязание состоится 20 сентября в Москве.