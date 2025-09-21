Погода
"Кыргызстан рискует потерять контроль над стратегическими месторождениями"

- Бакыт Басарбек
Эксперты горнодобывающей отрасли предупреждают, что Кыргызстан рискует потерять контроль над стратегическими месторождениями. На круглом столе "Запасы критически важного сырья ЦА: как странам региона не попасть в геополитическую ловушку", организованном Центром экспертных инициатив "Ой Ордо"", прозвучали заявления о кулуарных решениях, заниженной доле государства и угрозе повторить судьбу африканских стран.

Председатель Ассоциации геологов и горнопромышленников КР Дуйшенбек Камчыбеков отметил, что за десятилетия работы в отрасли видит тревожные тенденции.

"Единственное достоверно разведанное месторождение редкоземельных элементов в Кыргызстане - Кутессайское в Кемине. И что мы сделали? Без конкурса отдали 70% китайской компании, оставив себе всего 30%. Китайцы уже приступили к работе. Они помогают нам строить железную дорогу, и это, конечно, хорошо, но почему мы не можем поставить такие же условия, как Казахстан? Там, например, по урану контрольный пакет остается у государства. Почему мы не можем взять контрольный пакет по стратегическим месторождениям?" - задался вопросом эксперт.

По его словам, аналогичная ситуация складывается с углем и железной рудой: "Десять крупных угольных объектов, в том числе Сулюктинское месторождение с запасами 114 миллионов тонн и шахта "Беш-Бурхан" в Кызыл-Кие, мы тоже передали китайским компаниям. Сегодня готовится соглашение о передаче Жетимского железнорудного месторождения. Там прогнозируемые ресурсы превышают три миллиарда тонн. Это месторождение в десять раз выгоднее Кумтора, но и здесь кыргызская доля - лишь 30%".

Камчыбеков подчеркнул, что отрасль страдает от отсутствия кадров и слабого законодательства.

"В стране вообще нет горных экономистов. Из-за этого руководству подаются ошибочные прогнозы. По Кумтору, например, мы потеряли миллиарды долларов, потому что коэффициент извлечения был ниже возможного. Мы настоятельно предлагаем создать профессиональный орган, который будет заниматься геологией и горной промышленностью, разделить функции экологии и недропользования, а также принять полноценный Кодекс о недрах", - заявил он.

Системный аналитик и экономист Бактыбек Саипбаев акцентировал внимание на энергетическом факторе.

"Горнодобывающая промышленность требует колоссальных энергоресурсов. У нас есть лишь три направления: гидроэнергетика, возобновляемые источники и атомная энергетика. Все соседи уже двигаются к строительству АЭС, а мы пока обсуждаем перспективы. Если не решить вопрос генерации электроэнергии, разговоры о редкоземах бессмысленны. Надо поднимать вопрос на стратегическом уровне и обсуждать не только с Китаем, но и с Россией. Возможно, более справедливо делить проекты: по 30% России и Китаю, 30% нам, а 10% оставлять на экологическую рекультивацию", - считает он.

Директор ОФ "Институт развития общественных отношений стран ЦА" Калдан Эрназарова связала проблему с политическими и коррупционными факторами.

"Несмотря на то, что Конституция закрепляет, что хозяин недр - народ, решения принимаются узким кругом чиновников. Коррупция в отрасли неискоренима. Кумтор тому пример. Поэтому я предлагаю перенять опыт Монголии, то есть создать фонд национального благосостояния, чтобы часть доходов напрямую переходила на счета граждан. Это обеспечит прозрачность и доверие. Почему бы не вынести вопрос на референдум? Народ должен быть услышан", - сказала она.

Экс-директор Института Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества Кубат Умурзаков подчеркнул необходимость собственной перерабатывающей промышленности.

"В советское время у нас были металлургические предприятия, но сегодня переработки нет вообще. Проблема в нехватке специалистов и денег. Нужна четкая стратегия: какие направления развивать, как привлекать партнеров. В первую очередь, это Россия, с которой у нас был большой опыт работы. Но без сильного руководства и стратегического видения нас легко "развести" в многовекторной политике", - отметил он.


