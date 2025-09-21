Погода
"Кыргызстан может попасть в геополитическую ловушку"

- Бакыт Басарбек
Редкоземельные металлы становятся новой ареной геополитического соперничества. США, ЕС и другие крупные игроки усиливают борьбу за контроль над стратегическими ресурсами, а страны Центральной Азии оказываются в центре этого противостояния. Богатый ресурсный потенциал региона сулит экономические выгоды, но одновременно несет риски зависимости и повторения колониального сценария. Именно этим вопросам был посвящен круглый стол "Запасы критически важного сырья ЦА: как странам региона не попасть в геополитическую ловушку", организованный Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".

Политолог Игорь Шестаков отметил, что стратегическое сырье сегодня напрямую влияет на внешнюю политику стран региона.

"Ресурсный потенциал Центральной Азии впечатляет. Казахстан входит в двадцатку стран по запасам никеля - около 1,5 млн тонн, и располагает значительными ресурсами лития - до 100 тысяч тонн. В Кыргызстане только на одном участке Кызыл-Омпол прогнозные запасы титаномагнетита составляют около 20 млн тонн, а на Кутессае-2 - свыше 60 тысяч тонн редкоземов. Узбекистан имеет 139 тысяч тонн урана и более 123 тысяч тонн лития. Но при всем этом мы рискуем оказаться просто поставщиками сырья, а все высокотехнологичные и прибыльные сегменты будут контролировать американский и британский капитал. Ситуация с Кумтором яркий тому пример. Подобное может повториться и с редкоземельными металлами. И чтобы этого избежать, необходима государственная экспертиза и участие независимых специалистов, включая экспертов из ШОС, России и Китая", – подчеркнул он.

Советник главы Минприроды КР Аркадий Рогальский отметил, что правительство и аппарат президента почему-то не опираются на наработки наших специалистов.

"Вместо этого привлекаются зарубежные компании, которые даже филиалов у нас не открывают. Приезжают некие джентльмены в белых шлемах и рассказывают нам, как развивать стратегию горнодобычи. Но зачем нам эти "советчики", если у нас есть свои кадры? "Кыргызалтын" ведь имеет потенциал, людей, ресурсы. Почему они не занимаются разработкой сами? Государство должно брать эти полномочия на себя, как в Казахстане. Мы должны не искать признания извне, а четко ответить себе: что именно мы ищем: деньги, ресурсы или развитие собственной отрасли?", - сказал советник.

Президент товарно-сырьевой биржи Евразийского союза Михаил Петров сделал акцент на международном опыте.

"Я специально подготовил небольшой анализ. В Нигерии в 50–70-е годы страна оставляла себе 1–2% дохода, остальное забирали колониальные компании. В Замбии лишь 12,5% подлежало налогообложению, остальное вывозилось без оглядки. Индия потеряла сотни миллиардов долларов. А Казахстан после 90-х вошёл в этот же сценарий: транснационалы вывозят 90–98% дохода. Месторождения истощаются, переработки нет, а железные дороги и порты работают исключительно на вывоз ресурсов. Вот так действуют колониальные компании. И наш путь должен быть другим: использовать союзные механизмы ЕАЭС и ШОС, работать через государственные предприятия и полностью исключить коррупцию. У нас лежат десятки миллиардов долларов буквально "в двух ямочках". Это колоссальные деньги, но их нужно грамотно освоить, а не отдать на разграбление", - сказал он.

Геополитический аспект поднял директор НИИ "Геополитики и стратегии" Канатбек Азиз, который обратил внимание на заявление будущего посла США в Казахстане Джули Старр.

"Ее цель, озвученная прямо в Конгрессе, направить весь минеральный ресурс Казахстана в сторону США и оторвать его от Китая и России. И это напрямую касается и других стран Центральной Азии. В Узбекистане уже создан инвестиционный фонд на 500 миллионов долларов для "зелёных проектов". Но за этим стоят интересы Вашингтона. У нас в регионе любят говорить о единстве пяти стран, но как только дело касается ресурсов - каждый преследует свой интерес. Включается страновой эгоизм. Кыргызстану важно четко определить, какой вектор мы выбираем, иначе чужие игроки сделают это за нас", - сказал он.

Депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова напомнила, что полезные ископаемые - это национальное достояние: "Вы посмотрите, как мы раньше распорядились Кумтором - это же позор! Полезные ископаемые - это богатство народа, а их отдали частной компании, которая просто разворовывала нашу землю. Такого больше не должно быть. В стране есть геологический факультет, есть специалисты, карта полезных ископаемых давно изучена. Но лицензии распродаются направо и налево, а потом месторождения просто замораживаются в ожидании лучших условий. Государство должно навести порядок, разработать особые госпрограммы, исключить коррупцию и перестать жить "моментом", когда чиновники думают только о том, как урвать побольше здесь и сейчас. С природой не забалуешь, если только брать и ничего не вкладывать, она ответит".

Политолог Бакыт Бакетаев высказался в более эмоциональной форме: "Сегодня в мире тренд - редкоземельные металлы. Я тоже изучал лантаноиды, иттрий, скандий. Все это звучит красиво, но история с Кумтором должна быть для нас уроком. Приехали богатые канадцы, вывезли по разным данным до 200 тонн золота, а нам оставили всего 2 тонны. Это же ограбление. Если мы снова пустим дело на самотек, с редкоземами произойдёт то же самое. А мы не должны позволить, чтобы нас снова обвели вокруг пальца".


URL: https://www.vb.kg/450769
Теги:
горнодобывающий сектор, Кыргызстан, Канатбек Азиз, Игорь Шестаков, Бакыт Бакетаев
НАЗАД  