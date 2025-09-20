Судьи и сотрудники аппарата Верховного суда приняли участие в субботнике

Сегодня, 20 сентября 2025 года, под руководством председателя Верховного суда Кыргызской Республики Медербека Сатыева судьи Верховного суда, сотрудники аппарата и судебные приставы приняли участие во всеобщем республиканском субботнике.

В рамках мероприятия большинство судей и сотрудников провели работы по благоустройству и очистке территории парка имени Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева, а остальные сотрудники провели уборку на прилегающей к зданию Верховного суда территории.

В облагораживании вышеупомянутого парка также приняли участие судьи и работники аппаратов Бишкекского городского и Первомайского районного судов.

Следует отметить, что субботник был организован в целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О проведении Национального дня чистоты и плане мероприятий по созданию эффективной инфраструктуры по переработке твердых бытовых отходов на 2023–2025 годы".