Погода
$ 87.24 - 87.68
€ 102.22 - 103.22

Судьи и сотрудники аппарата Верховного суда приняли участие в субботнике

190  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 20 сентября 2025 года, под руководством председателя Верховного суда Кыргызской Республики Медербека Сатыева судьи Верховного суда, сотрудники аппарата и судебные приставы приняли участие во всеобщем республиканском субботнике.

В рамках мероприятия большинство судей и сотрудников провели работы по благоустройству и очистке территории парка имени Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева, а остальные сотрудники провели уборку на прилегающей к зданию Верховного суда территории.

В облагораживании вышеупомянутого парка также приняли участие судьи и работники аппаратов Бишкекского городского и Первомайского районного судов.

Следует отметить, что субботник был организован в целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О проведении Национального дня чистоты и плане мероприятий по созданию эффективной инфраструктуры по переработке твердых бытовых отходов на 2023–2025 годы".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450770
Теги:
Верховный суд, субботник, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  