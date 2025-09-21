Фермеры Ат-Башинского района довольны урожаем картофеля

В Ат-Башинском районе Нарынской области активно продолжается уборка урожая картофеля нынешнего года. В первую очередь выкапываются сорта "супер элита" и "элита", сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В одном хозяйстве уже собрано около 300 тонн урожая, ещё порядка 200 тонн предстоит выкопать. В этом году цена картофеля в среднем составляет 80–100 сомов, и урожай поставляется не только на внутренний рынок, но и экспортируется в соседние страны.

По словам фермеров, урожай в этом году хороший, а качество продукции высокое. Это вносит вклад не только в продовольственную безопасность Ат-Башинского района, но и всей страны.

Согласно информации Минсельхоза, к выращиванию и хранению картофеля дополнительно привлечены агрономы и технические специалисты. Для хранения продукции введены в эксплуатацию современные холодильные установки и логистические центры, что позволяет повысить качество урожая и доходы местных фермеров.

Все эти мероприятия направлены на развитие сельского хозяйства, поддержку местного производства и обеспечение продовольственной безопасности населения.