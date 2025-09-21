Погода
$ 87.24 - 87.61
€ 102.12 - 103.07

Фермеры Ат-Башинского района довольны урожаем картофеля

77  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ат-Башинском районе Нарынской области активно продолжается уборка урожая картофеля нынешнего года. В первую очередь выкапываются сорта "супер элита" и "элита", сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В одном хозяйстве уже собрано около 300 тонн урожая, ещё порядка 200 тонн предстоит выкопать. В этом году цена картофеля в среднем составляет 80–100 сомов, и урожай поставляется не только на внутренний рынок, но и экспортируется в соседние страны.

По словам фермеров, урожай в этом году хороший, а качество продукции высокое. Это вносит вклад не только в продовольственную безопасность Ат-Башинского района, но и всей страны.

Согласно информации Минсельхоза, к выращиванию и хранению картофеля дополнительно привлечены агрономы и технические специалисты. Для хранения продукции введены в эксплуатацию современные холодильные установки и логистические центры, что позволяет повысить качество урожая и доходы местных фермеров.

Все эти мероприятия направлены на развитие сельского хозяйства, поддержку местного производства и обеспечение продовольственной безопасности населения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450772
Теги:
Нарынская область, фермеры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  