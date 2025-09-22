Погода
Хэмилтон назвал Формулу-1 любовью своей жизни

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон заявил, что именно любовь к Формуле-1 стала причиной его полного посвящения автоспорту.

"Любовь моей жизни - это Формула-1. Я люблю эту работу больше, чем практически всё", - цитирует пилота "Феррари" L"Equipe.

На прошедшем с 5 по 7 сентября Гран-при Италии в Монце британец занял шестое место. В личном зачёте он также располагается на шестой позиции с 117 очками.

В Кубке конструкторов "Феррари" идёт второй, уступая "Макларену", который лидирует с 617 очками.


URL: https://www.vb.kg/450775
Теги:
Великобритания, гонки
