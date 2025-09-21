"Манчестер Юнайтед" вдесятером удержал победу над "Челси"

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" со счётом 2:1 на "Олд Траффорд" в матче английской Премьер-лиги, где обе команды завершили игру вдесятером.

Встреча началась с быстрого удаления вратаря гостей Роберта Санчеса за фол последней надежды. Хозяева воспользовались численным преимуществом: Бруно Фернандеш открыл счёт в свой 200-й матч в АПЛ и оформил юбилейный, 100-й гол за клуб. Позднее Каземиро удвоил преимущество "Юнайтед".

Однако бразильский полузащитник вскоре подвёл команду, получив вторую жёлтую и покинув поле в конце первого тайма. Во втором тайме "Челси" сумел вернуться в игру: Тревох Чалобах забил после подачи Риса Джеймса, но этого оказалось недостаточно.

Победа стала всего второй для "Юнайтед" в сезоне и принесла столь необходимые очки подопечным Рубена Аморима, находившегося под давлением после неудачного старта.