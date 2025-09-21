Погода
В Бишкеке открыли школу дзюдо имени Жаныбека Алыкулова

В столице Кыргызстана открылась детско-юношеская школа олимпийского резерва по дзюдо имени Жаныбека Алыкулова.

На церемонии присутствовали председатель Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу и заместитель председателя Кабмина, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По словам спикера парламента, присвоение школе имени Жаныбека Алыкулова символично: он был не только известным артистом, но и талантливым спортсменом, а его сын Гулжигит Алыкулов сегодня успешно представляет Кыргызстан на международной футбольной арене.

"Наши спортсмены уже добиваются успехов, поднимая флаг Кыргызстана. В ближайшие годы усилия по формированию здорового общества принесут плоды, и спортсмены будут достойно защищать честь страны", - отметил Тургунбек уулу.

В завершение мероприятия перед зданием школы были высажены саженцы.


