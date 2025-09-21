КПЛ-2025: Стартовал 19-й тур Премьер-Лиги Кыргызстана

С 19 по 23 сентября проходит 19-й тур чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-Лиги. В семи матчах играют клубы из Канта, Беш-Кунгея, Оша, Узгена, Каракола и Кара-Балты.

Центральный поединок тура - "Барс" – "Мурас Юнайтед", который состоится 23 сентября в Караколе на стадионе "Ынтымак Арена".

На данный момент в таблице лидируют "Абдыш-Ата" и "Мурас Юнайтед" с 41 очком (у Мураса два матча в запасе). За призовые места также борются "Барс" (37 очков), "Алай" (35) и "Дордой" (32).

Расписание 19-го тура КПЛ-2025:

19 сентября: Илбирс – Алай (Кант, "Нитро Арена", 19:00)

19 сентября: Азиягол – Алга (Беш-Кунгей, "Достук Арена", 19:00)

20 сентября: Бишкек Сити – ОшМУ (Бишкек, УТБ "Мурас Юнайтед", 19:00)

21 сентября: Озгон – Нефтчи (Узген, "Ред Петролиум Арена", 19:00)

22 сентября: Талант – Абдыш-Ата (Беш-Кунгей, "Достук Арена", 19:00)

23 сентября: Барс – Мурас Юнайтед (Каракол, "Ынтымак Арена", 19:00)

23 сентября: Кыргыз Алтын – Дордой (Кара-Балта, СК "Манас", 19:00)