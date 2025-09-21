Погода
Лига Чемпионов АФК-2: "Андижан" и "Аркадаг" разошлись миром

В первом туре Лиги Чемпионов АФК-2 клуб "Андижан" из Узбекистана сыграл с туркменским "Аркадагом" со счетом 0:0.

Вратарь сборной Кыргызстана Эржан Токотаев вышел в стартовом составе "Андижана" и провёл весь матч, отразив несколько опасных ударов соперника.

В группе "В" также катарский "Аль-Ахли Доха" и бахрейнский "Аль-Халдия" сыграли вничью 0:0, что делает борьбу за выход в следующий раунд особенно напряжённой.

Матч прошёл 17 сентября на стадионе "Аркадаг" в Туркменистане. Главный арбитр - Ахмад Каша бин Ахмад Аль Бадоу из Сингапура.


Туркменистан, Узбекистан, футбол
