Боксеры Кыргызстана завоевали медали на "Евразийском кубке Даурия" в Чите

На международном турнире по боксу "Евразийский кубок Даурия", который прошёл с 7 по 13 сентября в Чите (Россия), представители Кыргызстана успешно выступили, завоевав две медали.

Эльдияр Тенисбеков стал серебряным призёром в весовой категории до 60 кг.

Кутманды Муратов завоевал бронзу в категории до 67 кг.

В соревнованиях участвовали 150 боксёров из 19 стран. Турнир посетили известные спортсмены, включая олимпийских чемпионов Александра Поветкина и Альберта Батыргазиева, а также чемпионку мира 2025 года Зинаиду Добрынину.

Призовой фонд турнира составил до 500 тысяч рублей для золотых медалистов, 200 тысяч - для серебряных и 100 тысяч - для бронзовых, тренеры победителей получили по 100 тысяч рублей.