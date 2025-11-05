В Кыргызстане внедрена система электронных рыболовных билетов

Департамент рыбопромышленного комплекса по согласованию с лабораторией ихтиологии и гидробиологии Института биологии Национальной академии наук Кыргызской Республики утвердил лимит на лов рыбы в 2025 году в рыбохозяйственных водоёмах страны для спортивно-любительского рыболовства. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Для эффективной организации рыболовных мероприятий заключены договоры с общественными объединениями охотников и рыболовов, а также с обществами с ограниченной ответственностью.

Государственное предприятие "АгроСмарт" при участии Департамента разработало и внедрило систему электронного рыболовного билета Кыргызской Республики. Сервис доступен на официальном сайте Министерства в разделе "Услуги", а также через платёжного оператора "Мегапей". Нововведение значительно упростило процесс приобретения билетов, сделало его более доступным для граждан по всей стране и позволило сократить использование бумажных документов.

По данным за девять месяцев 2025 года, сумма реализации рыболовных билетов и карточек составила 11,8 миллиона сома, что в несколько раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года - 2,6 миллиона сома.

В Департаменте отметили, что рост интереса к спортивно-любительскому рыболовству связан не только с удобством получения билетов, но и с повышением культуры ответственного отношения к водным биоресурсам.

В дальнейшем планируется продолжить развитие системы электронных сервисов и усилить контроль за соблюдением лимитов вылова рыбы в целях сохранения биологического разнообразия и устойчивого использования природных ресурсов.