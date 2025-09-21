Погода
Кыргызстан в рейтинге ФИФА: сборная занимает 106-е место

Международная Федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных. Сборная Кыргызстана опустилась на 106-е место, потеряв две позиции с предыдущего рейтинга.

Кыргызстан расположился между Коморскими островами и Танзанией. Всего в рейтинге участвуют 211 команд.

ТОП-5 мирового рейтинга:

  1. Испания
  2. Франция
  3. Аргентина
  4. Англия
  5. Португалия

Среди азиатских сборных лидирует Япония (19-е место), за ней следуют Иран (21) и Южная Корея (23). В первую десятку также вошли Австралия, Катар, Узбекистан, Ирак, Саудовская Аравия, Иордания и ОАЭ.

Следующее обновление рейтинга ФИФА запланировано на 23 октября 2025 года.


ФИФА, футбол, Кыргызстан
