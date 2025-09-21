Погода
Конор Макгрегор вернётся в UFC с боем на территории Белого дома

- Самуэль Деди Ирие
Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о возвращении в октагон. Его поединок планируется провести на территории Белого дома в Вашингтоне.

Потенциальным соперником Макгрегора станет американский боец легкого веса Майкл Чендлер. "Я рад вернуться. Майкл тоже. Мы вместе были на шоу The Ultimate Fighter. Он хороший друг и мощный боец", - заявил ирландец.

Турнир состоится в 2026 году. Президент США Дональд Трамп выразил готовность предоставить свою резиденцию для проведения боя в честь 250-летия Декларации о независимости США.

Напомним, что последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив Дастину Порье техническим нокаутом и получив перелом ноги. После этого он не участвовал в поединках. Ранее спортсмен также снял свою кандидатуру с президентских выборов в Ирландии.


URL: https://www.vb.kg/450788
Теги:
смешанные бои, США, Ирландия
