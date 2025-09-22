Андре Онана сделал впечатляющую передачу во втором матче за Трабзонспор

Вратарь "Трабзонспора" Андре Онана привлёк внимание в своём втором матче за турецкий клуб, сделав выдающуюся длинную передачу на Пола Онуачу. Онана, который присоединился к "Трабзонспору" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", точно вывел мяч из своей штрафной, позволив Онуачу забить изящным ударом.

29-летний камерунский голкипер начал аренду в Турции неоднозначно, включая ошибку в дебютном матче против "Фенербахче", которая привела к голу, но быстро проявил себя благодаря лидерским качествам и мастерству. В матче с "Газиантепом" (1:1) Онана сделал выдающуюся передачу, при этом совершив лишь один сейв.

Аренда Онаны рассчитана на один сезон и не включает опцию выкупа, но его ранние выступления показывают, что он может стать ключевым игроком "Трабзонспора" в этом сезоне.

Рубену Амориму и болельщикам "Манчестер Юнайтед" теперь, возможно, интересно, чего они лишились во время пребывания Онаны в клубе.