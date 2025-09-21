Бывший защитник "Баварии" и чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Джером Боатенг объявил о завершении профессиональной карьеры в пятницу вечером.

37-летний футболист провёл 76 матчей за сборную Германии с 2009 по 2018 год и десять лет выступал за "Баварию" после перехода из "Манчестер Сити" в 2011 году, завоевав девять титулов Бундеслиги и два трофея Лиги чемпионов.

"Я играл долго, за большие клубы, за свою страну. Я учился, выигрывал, проигрывал и рос через всё это", - сказал Боатенг в видео, опубликованном в Instagram. "Футбол дал мне очень многое, но теперь пришло время двигаться дальше. Не потому что я должен, а потому что я готов. Я благодарен за всё: командам, фанатам, людям, которые меня поддерживали. И, прежде всего, моей семье, детям. Они всегда были рядом".

Боатенг также выступал за "Олимпик Лион", "Салернитану" и "Гамбург", а последним клубом в его карьере стал австрийский "ЛАСК Линц", контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию прошлым месяцем.

В июле прошлого года он получил условный штраф и предупреждение после суда по делу о домашнем насилии, где его бывшая партнёрша обвиняла футболиста в нападении. Боатенг отрицал все обвинения.