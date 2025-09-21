Погода
$ 87.24 - 87.61
€ 102.12 - 103.07

Джером Боатенг объявил о завершении профессиональной карьеры

102  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший защитник "Баварии" и чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Джером Боатенг объявил о завершении профессиональной карьеры в пятницу вечером.

37-летний футболист провёл 76 матчей за сборную Германии с 2009 по 2018 год и десять лет выступал за "Баварию" после перехода из "Манчестер Сити" в 2011 году, завоевав девять титулов Бундеслиги и два трофея Лиги чемпионов.

"Я играл долго, за большие клубы, за свою страну. Я учился, выигрывал, проигрывал и рос через всё это", - сказал Боатенг в видео, опубликованном в Instagram. "Футбол дал мне очень многое, но теперь пришло время двигаться дальше. Не потому что я должен, а потому что я готов. Я благодарен за всё: командам, фанатам, людям, которые меня поддерживали. И, прежде всего, моей семье, детям. Они всегда были рядом".

Боатенг также выступал за "Олимпик Лион", "Салернитану" и "Гамбург", а последним клубом в его карьере стал австрийский "ЛАСК Линц", контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию прошлым месяцем.

В июле прошлого года он получил условный штраф и предупреждение после суда по делу о домашнем насилии, где его бывшая партнёрша обвиняла футболиста в нападении. Боатенг отрицал все обвинения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450792
Теги:
Германия, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  