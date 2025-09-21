Бывшая жена Дмитрия Бивола требует увеличить алименты на детей

Екатерина Бивол, бывшая жена российского боксера Дмитрия Бивола, обратилась в суд с требованием повысить сумму алиментов на их двух сыновей. В настоящее время спортсмен платит 128 тысяч рублей, однако Екатерина считает, что выплаты должны составлять 516 тысяч рублей.

По её словам, "уровень жизни детей при разводе падать не должен". Она также отметила, что её старший сын с трёх лет играет в хоккей, а коньки для него стоят около 72 тысяч рублей, которые она купила самостоятельно.

Ранее Екатерина Бивол была наказана за оскорбление экс-супруга и получила административное предупреждение. Пара официально развелась в 2023 году.

В апреле 2025 года Дмитрий Бивол отказался от чемпионского пояса WBC в полутяжёлом весе, лишившись статуса абсолютного чемпиона мира.