Кыргызстан и США обсудили укрепление политического и экономического диалога

Посол Кыргызстана в США Айбек Молдогазиев провел встречу с помощником Госсекретаря США по делам Центральной и Южной Азии Полом Капуром. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-американского сотрудничества, включая укрепление политического диалога, организацию взаимных мероприятий и развитие торгово-экономических связей между двумя странами.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам подготовки и участия в предстоящем Саммите C5+1.

В завершение переговоров Айбек Молдогазиев и Пол Капур подтвердили готовность сторон к дальнейшему укреплению и развитию взаимовыгодного партнерства между Кыргызстаном и Соединёнными Штатами Америки.


