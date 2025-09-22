Погода
Депутат горкенеша предложил горожанам пересесть в битком набитые автобусы

- Бакыт Басарбек
Депутат Бишкекского горкенеша Рысбай Аматов в эфире "Биринчи радио" поделился рецептом борьбы с городскими пробками. По его мнению, жители столицы должны отказаться от личных машин и пересесть в общественный транспорт.

"Я сам езжу на автомобиле, так как он мне необходим. А вот тем, кому машина не нужна каждый день, лучше подумать о других и пересесть в автобус", – заявил депутат.

При этом Аматов уверяет, что новые автобусы "удобные и комфортные", и поездка на них куда безопаснее личного авто. Правда, пассажиры, ежедневно стоящие в битком набитых салонах, вероятно, могли бы поспорить с этим утверждением.

По словам народного избранника, пробки возникают в основном из-за родителей, которые возят детей в школы не по месту проживания, и студентов, предпочитающих ездить за знаниями на собственных машинах.

"В Кыргызстане транспорт доступнее, чем в странах с высокими пошлинами. У нас есть альтернатива - велосипеды, самокаты, электробусы. Постепенно личные авто должны уйти на второй план. Если хотя бы часть людей пересядет на автобусы, дороги разгрузятся", – оптимистично заявил Аматов.

Видимо, депутат не часто сталкивается с реальностью час-пик, когда пересесть в общественный транспорт означает буквально втиснуться в дверь автобуса, рискуя остаться помятым и обессиленным. Поэтому хочется посоветовать народному избраннику, прежде чем делать подобного рода заявления, стоит помнить выражение Марка Твена: "Иногда лучше держать рот закрытым и казаться глупым, чем начать говорить и подтвердить это".


