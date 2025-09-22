Погода
В Кыргызстане в 2026 году увеличат зарплаты врачей и медсестёр

Министерство здравоохранения сообщило о предстоящем повышении заработных плат медицинских работников. Как отметил на брифинге заведующий отделом планирования и финансирования Минздрава Эламан Чаргынбаев, уже в первом квартале 2026 года зарплаты вырастут на 50 процентов.

Сегодня, по его словам, средняя зарплата врача составляет около 25 тысяч сомов, у семейных докторов - порядка 30 тысяч с учётом всех надбавок. В высокогорных районах, например в Нарынской области, доход медиков достигает 80–90 тысяч сомов благодаря региональным коэффициентам и дополнительным выплатам.

"Если сейчас молодой специалист получает 16,8 тысячи сомов, то после повышения его оклад составит примерно 25 тысяч. Средний медперсонал сможет зарабатывать около 22 тысяч сомов с учётом всех надбавок. За последние три года уровень зарплат медиков увеличился в среднем на 150 процентов", - сообщил Чаргынбаев.

Начальник управления человеческими ресурсами и правового обеспечения Минздрава Махаббат Асанкулова в свою очередь подчеркнула, что текучесть кадров сохраняется. По её словам, врачи продолжают приходить и уходить, на это влияет внутренняя и внешняя миграция.

Она уточнила, что в стране не хватает 6 338 врачей и 7 880 медсестёр. В 2024 году в государственные медучреждения трудоустроили 261 выпускника-ординатора, завершившего бюджетное обучение.

"Чтобы сократить дефицит специалистов, министерство работает над повышением зарплат, внедряет стимулирующие выплаты. В регионах строятся новые объекты, улучшается инфраструктура, обеспечивается доступ к медицинским изделиям. Всё это создаёт лучшие условия для работы медперсонала", - отметила Махаббат Асанкулова.

Источник: densooluk.media


Теги:
зарплата, здравоохранение, Кыргызстан, медики
