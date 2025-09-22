В Бишкеке прошёл Bishkek Snow Leopard Run

21 сентября 2025 года на площади Ала-Тоо состоялся главный спортивный забег страны - Bishkek Snow Leopard Run. В шестой раз он собрал около 5 000 участников, в том числе 500 детей от 3 до 13 лет.

На открытии мэр Бишкека Айбек Джунушалиев отметил, что каждый участник вносит свой вклад в сохранение природы и снежного барса, а мэрия продолжит поддерживать спортивные инициативы и развивать культуру активного образа жизни.

Маршрут проходил по центральным улицам города - проспекту Чуй, улице Ю. Абдрахманова, территории ВДНХ и проспекту Ч. Айтматова. Для участников были подготовлены дистанции 5 км, 14 км и полумарафон 21,1 км, для детей - Kid"s Run на 100 м, 300 м, 500 м и 1 км.

Особенностью стал международный масштаб: спортсмены и любители из 24 стран, включая Россию, Казахстан, Узбекистан, Германию, Великобританию, США, Турцию и другие. Всего: 672 зарубежных спортсмена, 1245 участников из регионов Кыргызстана и 2865 жителей столицы.

В январе 2025 года забег вошёл в Альянс марафонов тюркских народов TAN, а трасса сертифицирована Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS) и включена в международный календарь полумарафонов.

В забеге участвовали профессионалы, любители, люди с инвалидностью и дети с особыми потребностями. Часть стартовых взносов традиционно направляется на программы по сохранению снежного барса и его экосистем.

Для участников организовали фотозоны, фудкорты и розыгрыш призов. Все финишировавшие получили памятные медали, а победителей наградили спонсоры.

Забег стал не только спортивным, но и социально значимым событием, объединяющим жителей и гостей столицы ради экологии и здорового образа жизни.