Премьер-лига: "Арсенал" вырвал ничью у "Манчестер Сити" в концовке

"Арсенал" и "Манчестер Сити" сыграли вничью 1:1 в драматичном поединке, где гол Габриэля Мартинелли на последних минутах лишил действующих чемпионов победы.

Матч начался удачно для "Сити", которые открыли счет уже на 9-й минуте. Быстрая контратака, начатая Тиджани Рейнджерсом, завершилась точным ударом Эрлинга Холанда, пробившего Давида Райю.

Долгое время "Арсенал" не мог пробить оборону соперника. Букайо Сака и Кай Хаверц имели моменты, но их удары не доставили серьезных проблем Джанлуиджи Доннарумме.

"Сити" также имел шансы увеличить преимущество - особенно Холанд, но защитная линия лондонцев во главе с Уильямом Салибой и Габриэлем Магальяйнсом сыграла надежно.

Перелом наступил в добавленное время. Вышедший на замену Эберечи Эзе открылся на фланге и навесил мяч за спины защитникам "Сити". Габриэль Мартинелли воспользовался моментом и перебросил Доннарумму, сравняв счет на 93-й минуте, чем вызвал бурю радости на "Эмирейтс".

Этот результат сохраняет интригу в борьбе за титул. Команда Микеля Артеты занимает второе место в таблице Премьер-лиги с 10 очками, в то время как "Сити" остаётся позади с 7 очками, вновь потеряв важные баллы.