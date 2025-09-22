Чемпионат мира по борьбе: Жанышов и Бейшекеев поборются за бронзу

В Загребе проходит заключительный день чемпионата мира по греко-римской борьбе. На ковер выйдут два представителя Кыргызстана, сообщает Prosports.kz.

В 20:30 по времени Бишкека стартуют утешительные схватки. В весовой категории до 87 кг Асан Жанышов проведет поединок второго раунда утешительного турнира. В случае победы он получит шанс выйти в борьбу за третье место и бронзовую медаль. Его соперником станет победитель пары Ханнс Вагнер (Германия) – Даниэл Александров (Болгария).

Финальный блок начнется в 22:00. В категории до 67 кг за бронзовую награду сразится Раззак Бейшекеев. Имя его соперника определится по итогам утренних встреч.

Всего в последний день чемпионата будут разыграны три комплекта медалей. Прямую трансляцию всех схваток можно посмотреть онлайн.