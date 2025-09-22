Погода
$ 87.20 - 87.65
€ 102.12 - 103.07

Чемпионат мира по борьбе: Жанышов и Бейшекеев поборются за бронзу

367  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Загребе проходит заключительный день чемпионата мира по греко-римской борьбе. На ковер выйдут два представителя Кыргызстана, сообщает Prosports.kz.

В 20:30 по времени Бишкека стартуют утешительные схватки. В весовой категории до 87 кг Асан Жанышов проведет поединок второго раунда утешительного турнира. В случае победы он получит шанс выйти в борьбу за третье место и бронзовую медаль. Его соперником станет победитель пары Ханнс Вагнер (Германия) – Даниэл Александров (Болгария).

Финальный блок начнется в 22:00. В категории до 67 кг за бронзовую награду сразится Раззак Бейшекеев. Имя его соперника определится по итогам утренних встреч.

Всего в последний день чемпионата будут разыграны три комплекта медалей. Прямую трансляцию всех схваток можно посмотреть онлайн.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450800
Теги:
греко-римская борьба, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  