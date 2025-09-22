Кыргызстанские армрестлеры завоевали медали на чемпионате мира в Болгарии

Сборная Кыргызстана успешно выступила на чемпионате мира по армрестлингу, который прошёл в Болгарии, сообщает пресс-служба Государственного агентства физкультуры и спорта.

Наши спортсмены боролись в весовых категориях 45, 55, 60, 70 и 75 кг и завоевали ряд наград.

В поединках правой рукой золотые медали выиграли Иса Тимуров и Байтур Абжалбеков. Бронзовыми призёрами стали Молмол Акимкожо кызы, Асема Маликова, Алтынай Омүрбекова, Нуртай Нарындыков и Тансулуу Маматова.

В борьбе левой рукой чемпионкой мира стала Алтынай Омүрбекова, а бронзу завоевали Залкар Нурланов, Тансулуу Маматова и Байтур Абжалбеков.

Сборная Кыргызстана выступала под руководством президента Федерации армрестлинга КР Толкунбека Исакова и капитана молодежной команды Каныбека Эсенгелдиева.