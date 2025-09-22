Влад Подофедов выиграл экстремальную велогонку в Дагестане

Кыргызстанский спортсмен Влад Подофедов одержал победу на российской байкпакинговой гонке "Дагестан: Перевальный взлет", сообщает 24.kg со ссылкой на Telegram-канал Russia Bikepacking.

На сложнейшей дистанции в 460 километров с набором высоты около 14 000 метров Подофедов преодолел трассу за 52 часа 22 минуты, продемонстрировав выдающуюся выносливость и умение ориентироваться в горном рельефе.

Ранее, в августе, спортсмен занял 6-е место на международной гонке Silk Road Mountain Race в Кыргызстане - одном из самых тяжёлых веломарафонов в мире с дистанцией около 1 900 километров и набором высоты 30 000 метров. На этом старте Подофедов стал самым быстрым участником дистанции.

О гонке: Байкпакинговые соревнования - это автономные веломарафоны по бездорожью, где спортсмены сами планируют питание, сон и навигацию. Гонка в Дагестане проходила по горным районам с резкими перепадами высот и минимальной инфраструктурой, что делает её одной из самых экстремальных в регионе.