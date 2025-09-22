Кожо Жоэль -самый дорогой игрок сборной Кыргызстана по версии Transfermarkt

Форвард узбекского клуба "Нефтчи" Фергана Кожо Жоэль стал самым дорогим футболистом национальной сборной Кыргызстана, сообщает портал Transfermarkt.
Стоимость 27-летнего нападающего оценена в 600 тысяч евро.
В пятёрку самых ценных игроков сборной также вошли:
Гулжигит Алыкулов ("Торпедо" Москва) - 500 тысяч евро,
Тамирлан Козубаев ("Персита Тангеранг", Индонезия) - 450 тысяч евро,
Элдияр Зарыпбеков ("Черноморец-Новороссийск", Россия) - 400 тысяч евро,
Атай Джумашев ("Мурас Юнайтед", Кыргызстан) - 400 тысяч евро.
Таким образом, Кожо Жоэль остаётся лидером по рыночной стоимости среди игроков сборной Кыргызстана, выступающих как в отечественных, так и зарубежных чемпионатах.