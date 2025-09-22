Погода
$ 87.20 - 87.65
€ 102.12 - 103.07

Хотите закрыть кредиты в банках? ФРП предлагает решение для кыргызстанцев

267  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В честь Дня предпринимателей, который отмечается 20 сентября, Фонд развития предпринимательства при Министерстве финансов КР объявляет специальную акцию в поддержку предпринимателей. Процентная ставка на потребительские кредиты снижена до 17% годовых - это самая низкая ставка в стране, даже ниже, чем в коммерческих банках, сообщает пресс-служба ФРП.

"Фонд также предоставляет возможность рефинансировать кредиты - закрыть действующие кредиты в других банках, взятые под более высокие проценты, и тем самым значительно снизить долговую нагрузку

Отметим, кредиты доступны как предпринимателям, так и физическим лицам. Эта акция направлена на поддержку предпринимателей и граждан страны, чтобы каждый мог снизить кредитную нагрузку, освободить средства для развития бизнеса или семейных нужд и использовать возможности для новых начинаний. Мы верим, что доступ к выгодным кредитам помогает людям реализовывать планы, а экономике - расти и развиваться.

Желающие получить кредиты могут обратиться по номеру 0559 95 67 99". - говорится в сообщении ФРП.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450809
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  