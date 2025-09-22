Хотите закрыть кредиты в банках? ФРП предлагает решение для кыргызстанцев

В честь Дня предпринимателей, который отмечается 20 сентября, Фонд развития предпринимательства при Министерстве финансов КР объявляет специальную акцию в поддержку предпринимателей. Процентная ставка на потребительские кредиты снижена до 17% годовых - это самая низкая ставка в стране, даже ниже, чем в коммерческих банках, сообщает пресс-служба ФРП.

"Фонд также предоставляет возможность рефинансировать кредиты - закрыть действующие кредиты в других банках, взятые под более высокие проценты, и тем самым значительно снизить долговую нагрузку

Отметим, кредиты доступны как предпринимателям, так и физическим лицам. Эта акция направлена на поддержку предпринимателей и граждан страны, чтобы каждый мог снизить кредитную нагрузку, освободить средства для развития бизнеса или семейных нужд и использовать возможности для новых начинаний. Мы верим, что доступ к выгодным кредитам помогает людям реализовывать планы, а экономике - расти и развиваться.

Желающие получить кредиты могут обратиться по номеру 0559 95 67 99". - говорится в сообщении ФРП.