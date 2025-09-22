Погода
Орунтаев: Кыргызстан готов к строительству небоскребов до 40 этажей

257  0
Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР Нурдан Орунтаев рассказал агентству "Кабар", что в Кыргызстане создаются все условия для инвесторов, в том числе в сфере возведения высотных зданий.

По его словам, главное требование для застройщиков - это полная экономическая самостоятельность и соблюдение норм сейсмической безопасности, учитывая, что страна расположена в зоне с сейсмичностью до 8 баллов.

"Сегодня в Кыргызстане уже возводятся здания высотой более 100 метров. Мы наблюдаем за ними на протяжении двух лет и на основе этих наблюдений пришли к выводу, что можем двигаться дальше. Сейчас у китайского инвестора есть возможность построить 40-этажное здание. Благодаря новым технологиям и программам расчеты тщательно проверяются перед началом строительства. Мы уже предварительно рассмотрели проект и убедились, что у страны есть все возможности для возведения таких домов. Кыргызстан не должен отставать от других государств в этом направлении", - сказал министр.

Также Орунтаев отметил, что в Урумчи (КНР) уже построены здания в 60-70 этажей, и сейсмические условия там сопоставимы с кыргызстанскими. Именно такие проекты берутся за пример при расчетах и оценке рисков.

По данным министра, в республике сегодня функционируют здания высотой 27 этажей, строятся объекты до 35 этажей, а теперь появляется возможность выходить на отметку в 40 этажей.

"В строительной отрасли увеличилось количество инвесторов, как внутренних, так и внешних. В настоящее время для них нет никаких преград, мы обеспечиваем равные условия для всех", - добавил Нурдан Орунтаев.


URL: https://www.vb.kg/450810
Теги:
строительство, Кыргызстан
