Кыргызстан на Ассамблее Народов Мира: народная дипломатия, новые инициативы

Более 4000 участников из 150 стран, символичное завершение в День мира и амбициозные инициативы от кыргызской делегации - как Кыргызстан заявил о себе на глобальной арене.

Кыргызстан принял активное участие в работе Международной Ассамблеи Народов Мира - масштабного международного форума, объединившего представителей более чем 150 стран. Делегация из Кыргызстана включала государственных и общественных деятелей, экспертов, представителей СМИ, науки, образования и культуры.

Форум проходил по нескольким направлениям - от гуманитарных и экономических панелей до культурных мероприятий и бизнес-форумов. Обсуждались вопросы глобального мира, межкультурного диалога, прав человека, устойчивого развития и международного сотрудничества.

Ассамблея завершилась в символичный день - 21 сентября, когда мировое сообщество отмечает Международный день мира, учреждённый ООН. Для Кыргызстана участие стало возможностью заявить о себе как о стране, ориентированной на мирное сосуществование и народную дипломатию.

Народная дипломатия как инструмент будущего

Алмамбет Матубраимов, председатель Совета Ассамблеи народов Кыргызстана:

"Сегодняшний день можно считать историческим - Международный день мира. Народная дипломатия здесь проявляется как инструмент, позволяющий озвучить чаяния народов и донести их до действий.

Кыргызстан активно участвует в этой работе, используя народную дипломатию как способ быть услышанным на глобальном уровне. Такие площадки показывают, что объединение является мощной силой, позволяющей совместно разрабатывать новые формы взаимодействия и укреплять доверие между странами".

Инициатива Кыргызстана: принципы нового миропорядка

Токон Мамытов, государственный и политический деятель:

"На Ассамблее мной была предложена инициатива закрепить принципы, которые станут ориентиром в построении нового миропорядка - это права человека, экология и гуманитарные ценности.

Очень важно, что эти инициативы позволяют странам и обществам осознанно формировать своё участие в глобальной архитектуре мира".

Толчок к новым идеям и восстановлению доверия

Карим Ханджеза, депутат КР:

"Ассамблея в такое хрупкое, зыбкое время поднимает морально-этические нормы, культуру, проявления человечности и добра.

Это толчок к новым идеям и способ укрепить дружбу, восстановить доверие и взаимодействие, которое мы помним ещё по временам постсоветского пространства.

Для Кыргызстана это также возможность показать свою культуру, гостеприимство, традиции и развивать как двусторонние, так и многосторонние отношения".

Мирные решения - через диалог

Салымбек Салымбеков, государственный деятель:

"В современном мире крайне важно находить мирные решения конфликтов. Кыргызстан имеет опыт успешного урегулирования споров с соседями через дипломатические и переговорные механизмы. Этот опыт может быть применён и к другим мировым конфликтам.

Форумы, подобные Ассамблее Народов Мира, создают возможность для стран совместно вырабатывать новые механизмы сотрудничества, развивать межнациональное согласие и образовательные инициативы".

Итоги участия Кыргызстана

Присутствие Кыргызстана на Ассамблее Народов Мира показало готовность страны играть активную роль в глобальных гуманитарных и политических инициативах. Делегация не только представила национальные интересы, но и внесла конкретные предложения по формированию нового международного диалога на основе гуманности, устойчивого развития и взаимного уважения.

Автор: София Березовская