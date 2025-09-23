Погода
$ 87.34 - 87.69
€ 102.12 - 103.07

Кыргызстан на Ассамблее Народов Мира: народная дипломатия, новые инициативы

308  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Более 4000 участников из 150 стран, символичное завершение в День мира и амбициозные инициативы от кыргызской делегации - как Кыргызстан заявил о себе на глобальной арене.

Кыргызстан принял активное участие в работе Международной Ассамблеи Народов Мира - масштабного международного форума, объединившего представителей более чем 150 стран. Делегация из Кыргызстана включала государственных и общественных деятелей, экспертов, представителей СМИ, науки, образования и культуры.

Форум проходил по нескольким направлениям - от гуманитарных и экономических панелей до культурных мероприятий и бизнес-форумов. Обсуждались вопросы глобального мира, межкультурного диалога, прав человека, устойчивого развития и международного сотрудничества.

Ассамблея завершилась в символичный день - 21 сентября, когда мировое сообщество отмечает Международный день мира, учреждённый ООН. Для Кыргызстана участие стало возможностью заявить о себе как о стране, ориентированной на мирное сосуществование и народную дипломатию.

Народная дипломатия как инструмент будущего

Алмамбет Матубраимов, председатель Совета Ассамблеи народов Кыргызстана:

"Сегодняшний день можно считать историческим - Международный день мира. Народная дипломатия здесь проявляется как инструмент, позволяющий озвучить чаяния народов и донести их до действий.

Кыргызстан активно участвует в этой работе, используя народную дипломатию как способ быть услышанным на глобальном уровне. Такие площадки показывают, что объединение является мощной силой, позволяющей совместно разрабатывать новые формы взаимодействия и укреплять доверие между странами".

Инициатива Кыргызстана: принципы нового миропорядка

Токон Мамытов, государственный и политический деятель:

"На Ассамблее мной была предложена инициатива закрепить принципы, которые станут ориентиром в построении нового миропорядка - это права человека, экология и гуманитарные ценности.

Очень важно, что эти инициативы позволяют странам и обществам осознанно формировать своё участие в глобальной архитектуре мира".

Толчок к новым идеям и восстановлению доверия

Карим Ханджеза, депутат КР:

"Ассамблея в такое хрупкое, зыбкое время поднимает морально-этические нормы, культуру, проявления человечности и добра.

Это толчок к новым идеям и способ укрепить дружбу, восстановить доверие и взаимодействие, которое мы помним ещё по временам постсоветского пространства.

Для Кыргызстана это также возможность показать свою культуру, гостеприимство, традиции и развивать как двусторонние, так и многосторонние отношения".

Мирные решения - через диалог

Салымбек Салымбеков, государственный деятель:

"В современном мире крайне важно находить мирные решения конфликтов. Кыргызстан имеет опыт успешного урегулирования споров с соседями через дипломатические и переговорные механизмы. Этот опыт может быть применён и к другим мировым конфликтам.

Форумы, подобные Ассамблее Народов Мира, создают возможность для стран совместно вырабатывать новые механизмы сотрудничества, развивать межнациональное согласие и образовательные инициативы".

Итоги участия Кыргызстана

Присутствие Кыргызстана на Ассамблее Народов Мира показало готовность страны играть активную роль в глобальных гуманитарных и политических инициативах. Делегация не только представила национальные интересы, но и внесла конкретные предложения по формированию нового международного диалога на основе гуманности, устойчивого развития и взаимного уважения.

Автор: София Березовская


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450812
Теги:
Кыргызстан, дипломатия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  