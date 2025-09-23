В "Шамшы-Туюке" установлены фотоловушки для изучения снежного барса

С 15 по 21 сентября 2025 года егерь отдела особо охраняемых природных территорий Чуйского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР совместно с учёными из Японии установили 27 фотоловушек в заповеднике "Шамшы-Туюк" Чуйского района.

Цель установки фотоловушек – определить численность снежного барса в заповеднике и провести научное исследование условий его обитания.

В мероприятии приняли участие:

Жумабай уулу Кубанычбек – Фонд "Ак илбирс";

Киношита Кодзуэ – Университет Киото, Высшая школа регионоведения Азии и Африки;

Эсимора Хирото – Университет Киото, Центр изучения дикой природы;

Кикути Дейл – Токийский сельскохозяйственный университет, Факультет освоения биоресурсов.