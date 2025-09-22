41% жителей Бишкека выбирают личный транспорт, 38% - общественный

Для разработки транспортного раздела генерального плана города Бишкек проводится социологический опрос, посвящённый транспортному поведению жителей. Исследование показывает, как жители Бишкека и его пригородов передвигаются по городу, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Наибольшей популярностью среди жителей пользуется индивидуальный транспорт (личный автомобиль или такси), им пользуются 41% опрошенных.

Общественный транспорт выбирают 38% респондентов Бишкека, еще 21% передвигаются пешком, на велосипеде или самокате.

Исследование также позволяет выявить основные маршруты жителей города и цели их передвижений. Самое популярное место притяжения для жителей Бишкека – это центр города, большая часть поездок по рабочим и другим целям направлена именно туда, второй по значимости является территория Ленинского района.

Также жители Ленинского и Октябрьского районов совершают больше всего выездов в другие районы, что говорит о выраженном дисбалансе в размещении жилой застройки и точек притяжения населения – рабочих мест, мест учебы и досуга.

Полученные данные будут использованы для проектирования эффективной и сбалансированной транспортной системы города и улучшения транспортного обслуживания населения.