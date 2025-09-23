Погода
Ким Чен Ын сообщил о новом секретном оружии

КНДР получила новое секретное оружие и добилась значительных успехов в научно-исследовательских разработках в области обороны, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая на 13-й сессии Верховного народного собрания 14-го созыва, его выступление опубликовало ЦТАК.

"Мы приобрели новое секретное оружие и добились значительных успехов в научно-исследовательских разработках в области оборонной науки, что в значительной степени будет способствовать дальнейшему прорыву в нашей военной мощи", - сказал он.

Ким Чен Ын добавил, что КНДР выстроила морскую мощь, создав многоцелевые эсминцы.

"Наша партия и правительство также добиваются постоянного и стремительного прогресса в укреплении обороноспособности нашей страны", - подчеркнул северокорейский лидер.

В прошлую пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило об испытаниях в КНДР под руководством Ким Чен Ына беспилотных вооружений. По их итогам он назвал развитие искусственного интеллекта важной задачей для модернизации Вооруженных сил КНДР.

Источник: РИА новости


Северная Корея
