Погода
$ 87.34 - 87.69
€ 102.12 - 103.07

Бронза Асана Жанышова на ЧМ названа большим достижением

50  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Федерация борьбы Кыргызстана назвала успешным выступление национальной сборной по греко-римской борьбе на чемпионате мира, прошедшем с 12 по 21 сентября в Загребе.

Лучший результат показал Асан Жанышов, завоевавший бронзовую медаль в категории до 87 кг. Ещё двое спортсменов – Улан Муратбек уулу (55 кг) и Раззак Бейшекеев (67 кг) – остановились в шаге от пьедестала, заняв пятые места.

В федерации отметили, что команда под руководством новых тренеров всего за девять месяцев достигла серьёзного прогресса и добилась медали на мировом уровне.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450821
Теги:
греко-римская борьба, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  