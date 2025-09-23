Бронза Асана Жанышова на ЧМ названа большим достижением

Федерация борьбы Кыргызстана назвала успешным выступление национальной сборной по греко-римской борьбе на чемпионате мира, прошедшем с 12 по 21 сентября в Загребе.

Лучший результат показал Асан Жанышов, завоевавший бронзовую медаль в категории до 87 кг. Ещё двое спортсменов – Улан Муратбек уулу (55 кг) и Раззак Бейшекеев (67 кг) – остановились в шаге от пьедестала, заняв пятые места.

В федерации отметили, что команда под руководством новых тренеров всего за девять месяцев достигла серьёзного прогресса и добилась медали на мировом уровне.