Оусман Дембеле выиграл "Золотой мяч"-2025

Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Оусман Дембеле стал обладателем "Золотого мяча"-2025. Церемония награждения прошла 22 сентября в Париже.

Дембеле получил награду за выдающийся сезон, в котором он сыграл ключевую роль в победе ПСЖ в Лиге чемпионов и национальных турнирах.

В женской категории награду в третий раз подряд выиграла Аитана Бонмати из "Барселоны".

Второе место среди мужчин занял испанский талант Ламине Ямал, который также получил приз Kopa Trophy как лучший молодой футболист до 21 года.