Погода
$ 87.34 - 87.66
€ 102.12 - 103.07

Оусман Дембеле выиграл "Золотой мяч"-2025

176  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Оусман Дембеле стал обладателем "Золотого мяча"-2025. Церемония награждения прошла 22 сентября в Париже.

Дембеле получил награду за выдающийся сезон, в котором он сыграл ключевую роль в победе ПСЖ в Лиге чемпионов и национальных турнирах.

В женской категории награду в третий раз подряд выиграла Аитана Бонмати из "Барселоны".

Второе место среди мужчин занял испанский талант Ламине Ямал, который также получил приз Kopa Trophy как лучший молодой футболист до 21 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450822
Теги:
Франция, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  