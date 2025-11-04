С 10 ноября пригородные поезда будут курсировать по новому расписанию

С 10 ноября 2025 года пригородные поезда начнут курсировать по новому графику. Об этом сообщили в государственном предприятии Кыргыз темир жолу.

Новый график движения разработан с учетом анализа транспортной загруженности столицы и потребностей жителей близлежащих населённых пунктов. Основная цель изменений - повышение эффективности пригородного железнодорожного сообщения, создание более удобных условий для пассажиров, а также снижение нагрузки на автомобильные дороги Бишкека в часы пик.

Особое внимание уделено утренним и вечерним рейсам, чтобы жители пригородов могли вовремя прибывать в столицу на работу или учёбу и возвращаться домой после окончания рабочего дня.

В ведомстве отметили, что обновлённое расписание способствует развитию городской и пригородной транспортной инфраструктуры, повышению привлекательности железнодорожного сообщения и формированию культуры его регулярного использования как альтернативы личному автотранспорту и маршрутным такси.

Пригородный поезд №6063/6064 Бишкек – Каинды – Бишкек

Поезд №6063 отправляется с железнодорожного вокзала Бишкек-2 (бульвар Эркиндик, 1А) в 18:40 и прибывает на станцию Каинды в 20:57.

Обратный рейс №6064 следует из Каинды в 06:00 и прибывает в Бишкек-2 в 08:20.

Время в пути составляет 2 часа 20 минут.

На маршруте предусмотрено 14 остановочных пунктов: Бишкек-2, остановочный пункт 3778 км (з-д Ленина), Бишкек-1, Тепловозы, Сокулук, Маловодное, Шалта, Шопоково, Беловодская, РЗД – 141 км, Лицей, Кара-Балта, Вознесеновка и Каинды.

Пригородный поезд №6050/6051 Бишкек – Токмок – Бишкек

Поезд №6051 отправляется со станции Бишкек-1 (ул. Л. Толстого, 65Б) в 18:22 и прибывает на станцию Токмок в 20:28.

Обратный рейс №6050 следует из Токмока в 06:30 и прибывает в Бишкек-1 в 08:35.

Время в пути - 2 часа 10 минут.

Поезд проходит через станции Бишкек-1, з-д Ленина, Бишкек-2, Аламедин, Промзона, Казарма, Новопокровка, Киргшелк, Кант, Дмитриевка, Дача, Ивановка и Токмок.

Стоимость проезда

Стоимость проезда фиксированная, независимо от дальности поездки.

Взрослый билет при безналичной оплате - 40 сомов, при оплате наличными - 60 сомов.

Детский билет - 20 сомов при безналичной оплате и 40 сомов при оплате наличными.

Контакты для справок

Телефон: (0312) 300 209

WhatsApp: (0705) 076 696