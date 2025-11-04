Погода
Каныбек Туманбаев: С 2026 года в Кыргызстане не будет частных автошкол

- Назгуль Абдыразакова
С 1 января 2026 года в Кыргызстане не останется ни одной частной автошколы, - сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев на презентации биометрических общегражданских паспортов нового образца - 2025 года.

- Одной из задач, поставленных перед нами президентом, было наведение порядка в сфере водительских прав и техпаспортов. Ранее многие граждане приобретали права без прохождения обучения. Сейчас процесс полностью оцифрован, - отметил Туманбаев.

Он добавил, что с 2026 года в программу 11 класса будет введён предмет по вождению. Согласно новой системе, школьники с 16 лет будут проходить обучение в течение года - теорию и практику в четыре сезона. По окончании школы выпускник сможет получить квалификацию водителя. Это решение принято для снижения аварийности на дорогах.

Также обновлён формат технических паспортов - теперь они выпускаются в виде пластиковых карточек. Все нарушения и штрафы будут отображаться в мобильном приложении "Түндүк".

- Старые бессрочные права больше не признаются в других странах. С 2026 года необходимо будет заменить их на новые, где указан срок действия. В дальнейшем будут выдаваться только водительские удостоверения с ограниченным сроком, - подчеркнул он.

Туманбаев отметил, что новый биометрический паспорт был разработан в течение года. По его словам, в последние годы участились случаи подделки кыргызстанских паспортов, и новый документ имеет уникальную степень защиты - подделать его невозможно благодаря множеству защитных слоёв.

На страницах нового паспорта изображены семь областей страны. ID-карты нового образца изготавливаются на предприятии "Учкун". Кроме того, по указу президента Садыра Жапарова, государственное предприятие "Унаа" передано в ведение управления делами президента.

По его словам, ГУ "Кызмат" продолжает работу по цифровизации всех государственных услуг. Благодаря этому регистрация транспортных средств и операции купли-продажи автомобилей полностью переведены в онлайн-режим через приложение "Түндүк".

ГУ "Унаа" планирует строительство нового здания и автодрома, где процесс обучения и тестирования водителей будет проходить комплексно.

В рамках презентации были представлены:

• вручение паспортов первым получателям;

• образцы документов с новым дизайном;

• презентация технологий персонификации и защиты;

В мероприятии приняли участие:

1. Управляющий делами президента КР - Каныбек Туманбаев;

2. Директор ГУ "Кызмат" при УДП КР - Азамат Джапаров;

3. Генеральный директор ОАО "Учкун" при УДП КР - Бакытбек Султанов.


паспорт, информационные технологии, Кыргызстан, водительское удостоверение
