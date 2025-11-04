Погода
Айбек Джунушалиев поздравил журналистов с профессиональным праздником

- Назгуль Абдыразакова
В Бишкеке мэрия столицы организовала торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню информации и печати, который отмечается 7 ноября.

Глава города Айбек Джунушалиев в своем обращении отметил, что журналисты поднимают те же вопросы, которые чаще всего поступают в мэрию от горожан в письменных обращениях, через электронный портал и прямые обращения жителей.

По словам мэра, в адрес мэрии ежегодно поступает более двух тысяч обращений через средства массовой информации, а количество журналистских запросов превышает полторы тысячи. Эти обращения рассматриваются в рамках действующего законодательства наравне с официальными письмами граждан.

Айбек Джунушалиев подчеркнул, что такая активность подтверждает важную роль медиа как реального инструмента взаимодействия между властью и обществом. По его словам, работа журналистов помогает выявлять значимые проблемы и нередко способствует поиску решений.

Он также отметил, что работа с информацией требует ответственности, взвешенности и уважения к фактам, ведь от точности и достоверности публикаций зависит доверие общества и устойчивость общественного диалога. Мэр заверил, что мэрия Бишкека открыта к сотрудничеству, честным вопросам и конструктивным предложениям.

Глава города выразил благодарность представителям СМИ за профессионализм, объективность и стремление быть полезными обществу, пожелав вдохновения, новых идей, внутреннего равновесия и заслуженного признания.

С поздравлением к коллегам обратился и председатель Союза журналистов Кыргызстана Илязбек Балташев. Он поблагодарил представителей медиа за преданность профессии, подчеркнув, что журналистика остаётся одной из самых ответственных и общественно значимых сфер. По его словам, именно журналисты формируют общественное мнение, доносят правдивую информацию и защищают интересы граждан. Балташев пожелал коллегам профессиональных успехов, смелости в поиске истины и поддержки со стороны общества.


Теги:
мэрия, СМИ, праздник, Бишкек, Кыргызстан, журналисты
