Погода
$ 87.34 - 87.66
€ 102.12 - 103.07

Международная конвенция GCS International прошла в Бишкеке

184  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке прошла Международная конвенция GCS International, посвящённая 44-му Международному дню мира ООН. В мероприятии участвовали президент НОК КР Умбеталы Кыдыралиев и первый вице-президент Садыр Мамытов.

Кыдыралиев подчеркнул, что мир - основа всего, без которого невозможно развитие государств, науки, культуры и спорта. Он отметил важность спорта как площадки дружбы и честного соперничества, а также роль таэквондо в воспитании молодёжи в духе дисциплины и уважения.

Среди гостей конвенции - президент Всемирного таэквондо Чунгвон Чой, посол Республики Корея Ким Кван-джэ и представители Австралии, Саудовской Аравии, Иордании, Сирии, Индии и Казахстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450832
Теги:
Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  