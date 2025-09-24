Международная конвенция GCS International прошла в Бишкеке

В Бишкеке прошла Международная конвенция GCS International, посвящённая 44-му Международному дню мира ООН. В мероприятии участвовали президент НОК КР Умбеталы Кыдыралиев и первый вице-президент Садыр Мамытов.

Кыдыралиев подчеркнул, что мир - основа всего, без которого невозможно развитие государств, науки, культуры и спорта. Он отметил важность спорта как площадки дружбы и честного соперничества, а также роль таэквондо в воспитании молодёжи в духе дисциплины и уважения.

Среди гостей конвенции - президент Всемирного таэквондо Чунгвон Чой, посол Республики Корея Ким Кван-джэ и представители Австралии, Саудовской Аравии, Иордании, Сирии, Индии и Казахстана.