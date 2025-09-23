Погода
"Кандидатов в депутаты ЖК не будут тестировать на знание госязыка"

Выступая на втором Кыргызско-Российском образовательном форуме, заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов сообщил, что на предстоящих парламентских выборах проверка кандидатов в депутаты на знание государственного языка проводиться не будет.

Он отметил, что принятый ранее закон о государственном языке вызвал активные общественные обсуждения и неоднозначную реакцию, так как устанавливал требование для государственных служащих, включая депутатов, владеть кыргызским языком на уровне не ниже А2.

Он напомнил, что ещё весной текущего года высказывал позицию о целесообразности отсрочки введения данного требования на несколько лет. По его словам, это позволит обеспечить более плавный и справедливый переход, а также подготовить необходимые условия и ресурсы для его эффективной реализации.

Источник: Кабар


кыргызский язык, форум, Жогорку Кенеш
