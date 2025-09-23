Счетная палата выявила нарушения в бюджете Аппарата Омбудсмена

19 сентября 2025 года состоялось заседание Совета Счетной палаты КР. На нем рассмотрели итоги проверки исполнения бюджета Аппарата Омбудсмена за 2023–2024 годы.

Аудиторы зафиксировали ряд нарушений. В частности, отсутствовали критерии оценки в фонде поддержки сотрудников, превышены нормативы расходов на электроэнергию и транспорт. Кроме того, при капремонте и строительных работах выявлены несоответствия на сумму 194,5 тыс. сомов.

По итогам проверки Счетная палата направила рекомендации руководству Аппарата Омбудсмена и другим госорганам. Речь идет о корректировке нормативных актов, устранении выявленных нарушений и усилении контроля за расходованием бюджетных средств.

В ведомстве подчеркнули, что работа по аудиту будет продолжена, а главная цель - добиться прозрачного и эффективного использования государственных ресурсов.