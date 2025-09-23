Счетная палата проверила бюджет Конституционного суда

19 сентября 2025 года Совет Счетной палаты КР рассмотрел итоги аудита исполнения бюджета Конституционного суда за 2021–2024 годы.

Проверка показала, что деятельность суда в целом соответствует требованиям законодательства, а рекомендации аудиторов за 2019–2021 годы выполнены в полном объеме. За четыре года уточнённая смета составила 247,1 млн сомов, из которых использовано 236,6 млн. Основная часть расходов пришлась на зарплаты - 189,3 млн сомов.

Аудиторы выявили лишь отдельные процедурные нарушения. Так, выплаты за вредные условия труда на сумму 4 млн сомов оформлялись с нарушениями, но с августа 2022 года практика прекращена. Кроме того, обнаружены сверхнормативные запасы канцелярских и хозяйственных товаров на 86,4 тыс. сомов, которые были возвращены в бюджет.

В Счетной палате подчеркнули, что в целом Конституционный суд демонстрирует аккуратное и прозрачное использование средств, однако рекомендовали продолжать совершенствовать порядок их расходования.